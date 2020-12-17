По драке фанатов "Зенита" и "Спартака" возбуждено уголовное дело

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" за драку болельщиков "Зенита" и "Спартака". Потасовка произошла на трибунах "Газпром Арены" в матче между командами 16 декабря.

В отделение внутренних дел по итогам драки было доставлено 19 человек, сообщает ТАСС.

Источники в полиции сообщили, что в стычке участвовали 35 болельщиков "Спартака" и 50 "Зенита". Сотрудникам Росгвардии удалось локализовать драку и перевести фанатов красно-белых на другой сектор.