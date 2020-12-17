По драке фанатов "Зенита" и "Спартака" возбуждено уголовное дело

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" за драку болельщиков "Зенита" и "Спартака". Потасовка произошла на трибунах "Газпром Арены" в матче между командами 16 декабря.
В отделение внутренних дел по итогам драки было доставлено 19 человек, сообщает ТАСС.
Источники в полиции сообщили, что в стычке участвовали 35 болельщиков "Спартака" и 50 "Зенита". Сотрудникам Росгвардии удалось локализовать драку и перевести фанатов красно-белых на другой сектор.
"Для недопущения дальнейших столкновений футбольных фанатов во время передвижения по стадиону на гостевые сектора организовано сопровождение силами правоохранительных органов. После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии", — сообщают в полиции.
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