В Хохфильцене стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону

В четверг, 17 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию выйдут мужчины.

Биатлонисты пройдут 10 км в спринтерской гонке. Старт будет дан в 16.15 по московскому времени.

Откроет гонку латвийский спортсмен Андрейс Расторгуевс. Норвежские биатлонисты стартуют, в основном, во второй группе. Французы наоборот выбрали первую.

Первым из россиян на дистанцию уйдёт Матвей Елисеев (13-й номер). Затем стартуют Александр Логинов (18), Антон Бабиков (32), Эдуард Латыпов (63) и Евгений Гараничев (65). Карим Халили закроет старт-лист под 108-м номером.

Сборная России в этом сезоне идёт с рекордной неудачной серией. Команда не может завоевать медали 33 старта подряд.