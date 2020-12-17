Суд запретил кремировать тело Марадоны

Суд в Аргентине вынес решение о запрете кремации тела легендарного футболиста Диего Армандо Марадоны. Вердикт оглашён в рамках дела о разделе наследства чемпиона мира 1986 года, сообщает Reuters.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на многомиллионное наследство Марадоны претендуют сразу 16 человек. Среди них есть непризнанные дети футболиста. Для того, чтобы у суда была возможность сравнить ДНК претендентов на наследство, тело будет сохранено.

Марадона был похоронен 26 ноября на кладбище Буэнос-Айреса. Несмотря на то, что образцы ДНК футболиста были взяты ранее, суд постановил в ближайшее время не подвергать тело кремации.

Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября. Церемонию прощания с футболистом посетили около миллиона человек.