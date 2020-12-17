Тедеско может уйти из "Спартака" уже в этом году

Руководство "Спартака" обсудит с главным тренером Доменико Тедеско возможность досрочного расторжения контракта. Специалист может покинуть красно-белых уже в этом году, сообщает "СЭ".

После матча с "Зенитом" Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком". Соглашений действует до окончания сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что "Спартак" планирует заменить Тедеско иностранным специалистом и не хочет обращаться к российским тренерам.

Тедеско провёл у руля красно-белых 42 матча, в которых команда одержала 20 побед.