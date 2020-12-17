В UFC будет новый Нурмагомедов

UFC объявил о проведении боя между Умаром Нурмагомедовым и казахстанцем Сергеем Морозовым на номерном турнире. Поединок состоится 24 января в рамках UFC 257, главным событием которого станет противостояние Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Умар Нурмагомедов - двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В 12 боях в смешанных единоборствах он одержал 12 побед. На счету Морозова 20 поединков, в которых одержаны 17 побед.

Поединок Нурмагомедова и Морозова должен был состояться в октябре 2020 года, но у россиянина была выявлена инфекция.