Берг ответил на критику со стороны Быстрова

Форвард "Краснодара" Маркус Берг высказался о критике со стороны бывшего игрока "быков" Владимира Быстрова. Экс-футболист работает экспертом "Матч ТВ" и постоянно критикует шведского игрока.

Берг провёл за "Краснодар" 54 матча, в которых забил 20 голов. Быстров утверждает, что шведский форвард слишком часто не использует свои моменты.

"Ааа, этот парень, ха-ха! Если быть честным, мне вообще всё равно, что он говорит", — приводит Sport24 слова Берга.

По мнению шведа, Быстров таким образом зарабатывает себе популярность громкими заявлениями о нём.