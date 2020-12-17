"Спартак" не хочет назначать российского тренера вместо Тедеско

Руководители "Спартака" не рассматривают кандидатуру российского специалиста на замену Доменико Тедеско. В среду немецкий специалист объявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми.

Договор между сторонами заканчивается в конце этого сезона. В "Спартаке" будут искать иностранного специалиста, сообщает "СЭ".

Тедеско провёл у руля "Спартака" 42 матча, в которых команда одержала 20 побед, 9 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла. В этом сезоне команда занимает второе место в чемпионате России.

Иностранные тренеры "Спартака"

В истории "Спартака", кроме Тедеско, было шесть иностранных тренеров:

Невио Скала (Италия);

Александр Старков (Латвия);

Микаэль Лаудруп (Дания);

Унаи Эмери (Испания);

Мурат Якин (Швейцария);

Массимо Каррера (Италия).

Из всех тренеров только Каррера завоевал трофеи с командой - чемпионство и Кубок России.