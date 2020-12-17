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"Спартак" не хочет назначать российского тренера вместо Тедеско

Спорт » Командные виды » Футбол

Руководители "Спартака" не рассматривают кандидатуру российского специалиста на замену Доменико Тедеско. В среду немецкий специалист объявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми.

"Спартак" не хочет назначать российского тренера вместо Тедеско

Договор между сторонами заканчивается в конце этого сезона. В "Спартаке" будут искать иностранного специалиста, сообщает "СЭ".

Тедеско провёл у руля "Спартака" 42 матча, в которых команда одержала 20 побед, 9 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла. В этом сезоне команда занимает второе место в чемпионате России.

Иностранные тренеры "Спартака"

В истории "Спартака", кроме Тедеско, было шесть иностранных тренеров: 

  • Невио Скала (Италия);
  • Александр Старков (Латвия);
  • Микаэль Лаудруп (Дания);
  • Унаи Эмери (Испания);
  • Мурат Якин (Швейцария);
  • Массимо Каррера (Италия).

Из всех тренеров только Каррера завоевал трофеи с командой - чемпионство и Кубок России.

Автор: Артём Пермяков
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