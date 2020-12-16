Ракицкий шикарным ударом вывел "Зенит" вперёд в матче со "Спартаком"

"Зенит" на 73-й минуте вышел вперёд в матче со "Спартаком". Гол после подачи углового забил Ярослав Ракицкий.

Украинский защитник сыграл на подборе и красивым ударом из-за пределов штрафной пробил в левый угол. Этот гол стал для Ракицкого первым в сезоне.

В первом тайме гол забил нападающий "Зенита" Сердар Азмун. Гол в свои ворота отправил защитник питерской команды Деян Ловрен.