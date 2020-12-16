"Зенит" на 73-й минуте вышел вперёд в матче со "Спартаком". Гол после подачи углового забил Ярослав Ракицкий.
Украинский защитник сыграл на подборе и красивым ударом из-за пределов штрафной пробил в левый угол. Этот гол стал для Ракицкого первым в сезоне.
⚽ Первый гол Ярослава Ракицкого в этом сезоне
📺 #ЗенитСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 16, 2020
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В первом тайме гол забил нападающий "Зенита" Сердар Азмун. Гол в свои ворота отправил защитник питерской команды Деян Ловрен.
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