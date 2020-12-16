РПЛ отреагировала на драку фанатов "Зенита" и "Спартака"

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу драки фанатов во время игры "Зенит" — "Спартак". В начале встречи болельщики команд оказались на одном секторе.

Для того, чтобы успокоить фанатов, на трибуны были введены силы ОМОН. Фанатов "Спартака" отвели на второй ярус стадиона, который не был заполненным.

В РПЛ заявили, что ситуация, при которой фанаты разных команды могут оказаться в одном месте, недопустимы.

"Нахождение болельщиков за пределами заранее оговорённых зон расположения вызывает серьёзную обеспокоенность", — говорится в заявлении РПЛ.

Первый тайм встречи завершился со счётом 1:1.