Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу драки фанатов во время игры "Зенит" — "Спартак". В начале встречи болельщики команд оказались на одном секторе.
Для того, чтобы успокоить фанатов, на трибуны были введены силы ОМОН. Фанатов "Спартака" отвели на второй ярус стадиона, который не был заполненным.
В РПЛ заявили, что ситуация, при которой фанаты разных команды могут оказаться в одном месте, недопустимы.
"Нахождение болельщиков за пределами заранее оговорённых зон расположения вызывает серьёзную обеспокоенность", — говорится в заявлении РПЛ.
Первый тайм встречи завершился со счётом 1:1.
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