Несмотря на сообщения о том, что болельщиков не допустят на матч "Зенит" - "Спартак", на трибунах "Газпром Арены" появились фанаты. Московский клуб не получил гостевую квоту, поэтому поклонники обеих команд оказались на одном секторе.
По сведениям "СЭ", в начале матча между фанатами произошла драка на одной из трибун. Успокоить нарушителей вышли сотрудники ОМОН. Болельщиков удалось развести по разным сторонам.
Драка! 🔥 pic.twitter.com/zpJXwUuo3R— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.