После драки фанатов "Зенита" и "Спартака" на стадион ввели ОМОН

Несмотря на сообщения о том, что болельщиков не допустят на матч "Зенит" - "Спартак", на трибунах "Газпром Арены" появились фанаты. Московский клуб не получил гостевую квоту, поэтому поклонники обеих команд оказались на одном секторе.

По сведениям "СЭ", в начале матча между фанатами произошла драка на одной из трибун. Успокоить нарушителей вышли сотрудники ОМОН. Болельщиков удалось развести по разным сторонам.