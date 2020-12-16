Азмун открыл счёт в матче "Зенит" - "Спартак"

Счёт в матче 19-го тура между "Зенитом" и "Спартаком" был открыт на восьмой минуте. Иранский форвард питерской команды Сердар Азмун забил гол с передачи Вендела.

Для Азмуна этот мяч стал 11-м в чемпионате РПЛ этого сезона. Иранец возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России.

Видео гола можно посмотреть в официальном Twitter "Матч Премьер".