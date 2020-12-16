Счёт в матче 19-го тура между "Зенитом" и "Спартаком" был открыт на восьмой минуте. Иранский форвард питерской команды Сердар Азмун забил гол с передачи Вендела.
Для Азмуна этот мяч стал 11-м в чемпионате РПЛ этого сезона. Иранец возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России.
Видео гола можно посмотреть в официальном Twitter "Матч Премьер".
⚽ 11-й гол Сердара Азмуна в этом розыгрыше чемпионата
📺 #ЗенитСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 16, 2020
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