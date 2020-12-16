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Игнатьев рассказал, как его оштрафовали за загул с Мамаевым

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев рассказал о крупном штрафе, который получил во время выступлений за "Краснодар". Форвард недосчитался 300 тыс. рублей.

По словам Игнатьева, он тогда поехал гулять с полузащитником Павлом Мамаевым. Футболист отметил, что это ненормально.

"Да, такое было. Конечно, это ненормально. В принципе, когда ты нарушаешь режим и гуляешь в неположенное время, это ненормально. У меня тогда было такое чувство, что я молодой, нужно гулять", — приводит "СЭ" слова Игнатьева.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара". За основную команду он отыграл 54 матча, в которых забил 17 мячей. В декабре 2019 года форвард подписал контракт с "Рубином" на 4,5 года.

В казанской команде 21-летний игрок провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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