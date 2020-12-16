Суд Лозанны назвал дату оглашения вердикта по российскому делу

Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны объявил дату оглашения вердикта по делу WADA против РУСАДА. Вердикт будет вынесен 17 декабря.

В пресс-релизе CAS говорится, что решение появится на официальном сайте арбитража в 18.00 по московскому времени.

Дело против России

Слушания по делу WADA против РУСАДА прошли с 2 по 5 ноября. Российская сторона оспаривает санкции, которые были вынесены в декабре 2019 года:

запрет на участие в крупных международных соревнованиях на четыре года;

запрет на использование национальных символов РФ;

запрет на проведение крупных соревнований на территории России на четыре года;

лишение РУСАДА статуса антидопинговой организации.

Санкции против российского спорта были введены после того, как WADA проверило базу данных московской антидопинговой лаборатории, сравнив её с данными, предоставленными Григорием Родченковым. Эксперты нашли расхождения в двух базах.