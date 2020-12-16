Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны объявил дату оглашения вердикта по делу WADA против РУСАДА. Вердикт будет вынесен 17 декабря.
В пресс-релизе CAS говорится, что решение появится на официальном сайте арбитража в 18.00 по московскому времени.
Слушания по делу WADA против РУСАДА прошли с 2 по 5 ноября. Российская сторона оспаривает санкции, которые были вынесены в декабре 2019 года:
Санкции против российского спорта были введены после того, как WADA проверило базу данных московской антидопинговой лаборатории, сравнив её с данными, предоставленными Григорием Родченковым. Эксперты нашли расхождения в двух базах.
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