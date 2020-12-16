Бывший футболист "Ахмата" рассказал о роскошных подарках от Кадырова

Бывший футболист "Ахмата" Артём Воронкин рассказал о своём опыте выступлений за грозненскую команду. Игрок выступал в чеченском клубе с 2008 по 2009 год.

По словам Воронкина, глава республики в тот момент регулярно посещал матчи команды. Бывший футболист уточнил, что игроки получали роскошные подарки от Рамзана Кадырова.

"Тогда он мог кому-то машину подарить после игры. А тем, кто отказывался от авто, сто тысяч долларов просто наличкой… Ну и премиальные часто были: тройные, пятерные", — приводит пресс-служба любительского клуба "Хайтэк", за который выступает Воронкин.

В 2008 году "Ахмат" во второй раз вышел в российскую премьер-лигу (РПЛ), после чего команда не покидала элитный дивизион.