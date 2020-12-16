Фаната в Англии вывели со стадиона за свист в адрес Black Lives Matter

В английской Лиге 2 произошёл скандальный эпизод с болельщиком клуба "Эксетер Сити". Фанат во время матча своей команды против "Харрогейт Таун" освистал футболистов, вставших на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Другие болельщики пытались заглушить свист аплодисментами. Спустя десять минут после игры мужчину вывели со стадиона, сообщает Evening Standard.

Такой же эпизод ранее произошёл во время игры "Кембридж Юнайтед" — "Колчестер Юнайтед".