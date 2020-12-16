Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Том Круз обматерил коллег, которые забыли про COVID-19
Жизнь после Brexit: чем обернётся "развод" Британии и ЕС
Друга королевской семьи посадят за торговлю людьми и изнасилования
Не Китай: стало известно, где живут самые низкорослые мужчины
Трефилов заявил, что готов помогать женской сборной России
Новогодний комендантский час в Турции не распространяется на туристов
Максакова может лишиться квартиры из-за долгов бывшего мужа
Россияне, ставшие банкротами, вновь обращаются за кредитами
Россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за 2020 год

Фаната в Англии вывели со стадиона за свист в адрес Black Lives Matter

Спорт » Командные виды » Футбол

В английской Лиге 2 произошёл скандальный эпизод с болельщиком клуба "Эксетер Сити". Фанат во время матча своей команды против "Харрогейт Таун" освистал футболистов, вставших на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Другие болельщики пытались заглушить свист аплодисментами. Спустя десять минут после игры мужчину вывели со стадиона, сообщает Evening Standard.

Такой же эпизод ранее произошёл во время игры "Кембридж Юнайтед" — "Колчестер Юнайтед".

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Друга королевской семьи посадят за торговлю людьми и изнасилования
Не Китай: стало известно, где живут самые низкорослые мужчины
Трефилов заявил, что готов помогать женской сборной России
Новогодний комендантский час в Турции не распространяется на туристов
Максакова может лишиться квартиры из-за долгов бывшего мужа
Форварда ЦСКА Шкурина шантажировали армией за отказ выступать в сборной
Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну
Россияне, ставшие банкротами, вновь обращаются за кредитами
Россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за 2020 год
Боня уверена, что вакцина от COVID-19 опасна для женщин
Популярное
Бывший СССР
Путин больше не будет контактировать с Зеленским

Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой
Экономика и бизнес
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Российский шоу-бизнес
Вдова Кобзона рассказала об изменах мужа
Любовь Степушова Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну Любовь Степушова Игорь Буккер Питомцы лечат и калечат своих хозяев Игорь Буккер Усам Оздемиров К рыночным шокам приводят ошибки властей Усам Оздемиров
Комментарии
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Стариков: из Британской клиники Навальный живым не вышел бы
Чем грозит России президентство Байдена и Харрис
Россия возвращается в Молдавию
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Парад в Баку — путь к миру или обострению
Парад в Баку — путь к миру или обострению
"Самородок, вот он я": в Магадане рекорд по числу кандидатов на пост главы города
Чем грозит России президентство Байдена и Харрис
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Парад в Баку — путь к миру или обострению
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Ахеджакова рассказала, как конфликтовала с Гафтом
Китайский аппарат "Чанъэ-5" взял образец лунного грунта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников