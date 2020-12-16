Трефилов заявил, что готов помогать женской сборной России

Бывший тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что не сможет снова возглавить команду, но готов помогать спортсменкам перед Олимпиадой. По словам специалиста, слухи о том, что он злорадствовал после поражения команды от Дании (23:30), не соответствуют действительности.

"Все кульбиты, которые я проделал за последний год — коронавирус, потом дневное отделение, потом кардиологическое… Силы уже не те. Но я честно готов помогать, ведь у нас впереди Олимпиада", — приводит РИА "Новости" слова Трефилова.

Трефилов в 2016 году привёл женскую сборную России к золотым медалям Олимпиады. Также под его руководством россиянки выиграли четыре чемпионата мира.