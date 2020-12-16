Форварда ЦСКА Шкурина шантажировали армией за отказ выступать в сборной

Футбольный агент Валерий Исаев рассказал о проблемах нападающего ЦСКА Ильи Шкурина с Белорусской федерацией футбола (АБФФ). По его словам, игроку пригрозили армией за отказ от выступлений в составе сборной Белоруссии.

Шкурин в августе сообщил, что не приедет в расположение команды, пока президентом остаётся Александр Лукашенко. Позже глава АБФФ заявил, что футболист обязан прибыть в сборную, после чего будет принято решение о его участии в сборах.

"Мы уже на тот момент знали, что глава Федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией", — приводит "Белсат" слова Исаева.

Агент уточнил, что один из тренеров молодёжной сборной Белоруссии прямо сказал, что Шкурина заберут в армию.