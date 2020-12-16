Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв объявил о расторжении контракта с главным тренером женской команды Амбросом Мартином. Команда во вторник уступили сборной Дании (23:30) и не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы.
Россиянки сыграют в матче за пятое место с командой Голландии. Победитель встречи заработает путёвку на чемпионат мира.
По словам Шишкарёва, в контракте Мартина есть пункт о выплате неустойки в случае досрочного расторжения. Глава ФГР заявил, что его полностью не устраивает, как работает испанец, поэтому договор будет разорван несмотря на крупную сумму за увольнение.
"Это достаточно большие деньги, которые я лучше бы отправил на развитие детского гандбола. Но я болею за дело, а не за деньги, поэтому препятствий для разрыва контракта не будет. Федерация понесет очень большие убытки", — приводит ТАСС слова Шишкарёва.
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.