Тренер сборной России получит крупную сумму после провала на Евро

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв объявил о расторжении контракта с главным тренером женской команды Амбросом Мартином. Команда во вторник уступили сборной Дании (23:30) и не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы.

Россиянки сыграют в матче за пятое место с командой Голландии. Победитель встречи заработает путёвку на чемпионат мира.

По словам Шишкарёва, в контракте Мартина есть пункт о выплате неустойки в случае досрочного расторжения. Глава ФГР заявил, что его полностью не устраивает, как работает испанец, поэтому договор будет разорван несмотря на крупную сумму за увольнение.