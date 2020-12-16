Акимова попала в спринтерскую гонку на этапе в Хохфильцене

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о том, кто из спортсменок точно выступит в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубке мира. Старт состоится 18 декабря, гонка начнётся в 16.15 по московскому времени.

Участие в спринте примут шесть российских биатлонисток. По словам Шашилова, это точно будут Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Акимова отобралась в сборную на этапах Кубка России. Спортсменка прилетела в команду на прошлой неделе, но на третий этап не успела.

На оставшиеся три места в спринте претендуют Ульяна Кайшева, Тамара Воронина, Лариса Куклина, Анастасия Гореева и Евгения Павлова.