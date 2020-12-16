Часть багажа молодёжной сборной России не долетела до Канады

Молодёжная сборная России по хоккею не получила часть багажа в Эдмонтоне. Большинство сумок со снаряжением игроков не поместилась в багажное отделение самолёта, сообщает ТАСС.

Команда летела из Хельсинки в Эдмонтон с двумя пересадками — в Рейкьявике и Гус-Бэй. Вместе со сборной России на борту были команды Финляндии и Швеции. На багаж трёх команд места не хватило.

"Тот багаж, который был необходим команде в отеле, прилетел вместе с нами. Остальная часть, которая необходима на арене, будет доставлена отдельно", — говорится в сообщении.

Сборная России получит багаж к первой тренировке в Канаде, которая состоится 18 числа.