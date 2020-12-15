РФС обратился в FARE по поводу матча "Сочи" - "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС подтвердил информацию о переносе рассмотрения инцидентов во время матча 18-го тура чемпионата России "Сочи" - "Спартак" (1:0). Кроме расследования РФС, случаи нарушения будут проверены организацией FARE (Football Against Racism in Europe).

По словам главы КДК Артура Григорьянца, к обращению в FARE привели публикации в европейских СМИ о случаях ксенофобии во время игры. Ранее сообщалось, что тренер "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания на национальной почве в адрес главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Также КДК внимательно изучит видеофрагменты конфликта между игроком "Сочи" Жоаузиньо и тренером "Спартака" Андреасом Хинкелем, сообщает пресс-служба РФС.