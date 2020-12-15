Устюгов пропустит "Тур де Ски" из-за последствий COVID-19

Российский лыжник Сергей Устюгов не сможет принять участие в январском "Тур де Ски". По словам тренера Маркуса Крамера, спортсмен не успеет подготовиться к стартам.

В начале сезона Устюгов перенёс заболевание коронавирусом и до сих пор не восстановился. К тренировкам он приступил только в прошлый понедельник.

"Сейчас мы будем смотреть на динамику, на то, как быстро он будет возвращать форму. Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он еще не готов стартовать, двигаться вперед будем постепенно, шаг за шагом", — приводит ТАСС слова Крамера.

Также наставник сообщил, что Устюгов может выйти на дистанцию на этапах в финском Лахти или шведском Фалуне, которые состоятся в феврале.