Сотрудникам "ПСЖ" сообщили о переходе Месси

"ПСЖ" в ближайшее время объявит о переходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. О трансфере сообщили сотрудникам клубных магазинов французской команды, утверждает Goal.

Месси хотел покинуть "Барселону" летом, но его не отпустило руководство клуба. У аргентинца контракт с каталонцами до лета 2021 года, поэтому он может подписывать предварительное соглашение с другими клубами в январе.

Ранее сообщалось, что основной претендент на Месси - "Манчестер Сити".