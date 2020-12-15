В сборной Узбекистана отреагировали на слова Юрана о возрасте Урунова

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов удивился словам главного тренера "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана о возрасте полузащитника "Спартака" Остона Урунова. Ранее специалист заявил, что игроку на 4-5 лет больше заявленного.

В документах Урунова указано, что он родился 19 декабря 2000 года. По словам Ахмедова, это действительно его возраст.

"Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека и так говорить на всю страну, такому человеку, как Юран, это не идет, — приводит Sport24 слова Ахмедова.

Урунов перешёл в "Спартак" в августе 2020 года и провёл в составе красно-белых девять матчей, в которых забил один гол.