Овечкин и Буре набрали по восемь очков в матче "Связь поколений"

Федерация хоккея России (ФХР), "Норникель" и Ночная хоккейная лига провели товарищеский матч "Связь поколений". В игре приняли участие многие звёзды российского хоккея.

Так, на лёд выходили Александр Овечкин, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Егор Яковлев и Вадим Шипачёв. Также участие в игре приняли вице-президент ФХР Роман Ротенберг и гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин.

Матч завершился победой команды "Красных" со счётом 15:11. В составе победителей 8 очков (2 гола и 6 передач) заработал Овечкин, 8 очков (3 гола и 5 передач) на счету Буре, 7 очков (6 голов и 1 передача) записал в свой актив Потанин.