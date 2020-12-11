Скелетонистка врезалась в швабру на трассе Кубка мира

Скелетонистка из Американских Виргинских островов Кэти Танненбаум во время заезда на этапе Кубка мира в Иглсе врезалась в швабру. Предмет на трассе забыли уборщики.

Это не помешало Танненбаум завершить заезд, но его результат был отменён. Организаторы из-за инцидента решили не засчитывать первую попытку всем спортсменкам несмотря на то, что перед этим дистанцию проехали 17 спортсменок.

Победитель заезда будет определён по времени второй попытки.