Скелетонистка из Американских Виргинских островов Кэти Танненбаум во время заезда на этапе Кубка мира в Иглсе врезалась в швабру. Предмет на трассе забыли уборщики.
Это не помешало Танненбаум завершить заезд, но его результат был отменён. Организаторы из-за инцидента решили не засчитывать первую попытку всем спортсменкам несмотря на то, что перед этим дистанцию проехали 17 спортсменок.
Победитель заезда будет определён по времени второй попытки.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.