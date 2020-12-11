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Йоханнес Дале расплакался после первой личной победы в Кубке мира

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале одержал первую личную победу на этапах Кубка мира. Он финишировал первым в спринтерской гонке в Хохфильцене.

В прошлом сезоне Дале поднимался на пьедестал почёта, но только в эстафетных гонках. После первой победы 23-летний Йоханнес не смог сдержать эмоций и расплакался, когда понял, что братья Бё не смогут его опередить.

Вторым финишировал француз Кинтен Фийон Майе, третьим - его соотечественник Фабьен Клод.

Лучшим из российских биатлонистов финишировал Александр Логинов. Он занял 20-е место с одним промахом.

Автор: Артём Пермяков
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