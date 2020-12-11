Судья Матюнин пойдёт против РФС в суд Лозанны

Судья Максим Матюнин обжалует решение РФС, по которому он пожизненно отстранён от футбольной деятельности. Контрольно-дисциплинарный комитет признал арбитра организатором договорного матча "Чайка" — "Армавир" в августе 2018 года.

По заключению РФС, Матюнин получил деньги от исполнительного директора "Чайки" Олега Баяна и помог выиграть команде из Ростовской области.

Матюнин обратится в апелляционный комитет РФС, а затем — в спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), сообщает "СЭ".

Максим Матюнин — брат арбитра ФИФА Алексея Матюнина, который работает на матчах РПЛ.