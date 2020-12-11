Третьяков и Дукурс поделили победу на этапе Кубка мира по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в Австрии. Россиянин поделил первое место с латвийцев Мартинсом Дукурсом. Оба спортсмена показали результат 1 минута 45,52 секунды.

Третьим с отставанием в 0,02 секунды финишировал Никита Трегубов. Восьмое место занял Даниил Романов с отставанием в 0,46 секунды.

В общем зачёте Кубка мира лидирует Мартинс Дукурс (675 очков), который был первым в трёх гонках сезона. Второе место у немца Александера Гасснера (578), третье - Никиты Трегубова (560). Олимпийский чемпион Третьяков пока восьмой.