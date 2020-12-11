Судья Матюнин пожизненно отстранён за организацию договорной игры

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно отстранил судью от работы за организацию договорного матча. Вердикт был принят на основании расследования игры 1/32 финала Кубка России между "Чайкой" и "Армавиром", который состоялся в августе 2018 года.

Пожизненное отстранение от футбола заработали арбитр Максим Матюнин и исполнительный директор "Чайки" Олег Баян, сообщает пресс-служба РФС.

"КДК РФС установил, что действующий на тот момент исполнительный директор «Чайки» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна", - говорится в сообщении РФС.

Арбитр ранее не работал на матчах РПЛ, обслуживали поединки ФНЛ, ПФЛ и ранних раундов Кубка России. Максим Матюнин - брат судьи ФИФА Алексея Матюнина, который регулярно привлекается к работе в премьер-лиге.