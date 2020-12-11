Казакевич - лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Шведская биатлонистка Ханна Эберг сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира. Спортсменка финишировала только 29-й в спринте на этапе в Хохфильцене, но за счёт запаса очков осталась первой.

Победительница спринта Динара Алимбекова из Белоруссии вышла на второе место в зачёте. Столько же очков — 211 — набрала норвежка Марте Олсбу Ройселанн.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону (женщины)

Ханна Эберг (Швеция) — 216 очков. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 211. Марте Олсбу Ройселанн (Норвегия) — 211. Эльвира Эберг (Швеция) — 172. Джоанна Скоттхайм (Швеция) — 152. Франциска Пройсс (Германия) — 150.

Россиянки в общем зачёте Кубка мира

Лучшей из россиянок в Кубке мира стала Ирина Казакевич. 23-летняя спортсменка трижды финишировала в топ-30 спринтерских гонок. В общем зачёте она занимает 20-е место.