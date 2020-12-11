Шведская биатлонистка Ханна Эберг сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира. Спортсменка финишировала только 29-й в спринте на этапе в Хохфильцене, но за счёт запаса очков осталась первой.
Победительница спринта Динара Алимбекова из Белоруссии вышла на второе место в зачёте. Столько же очков — 211 — набрала норвежка Марте Олсбу Ройселанн.
Лучшей из россиянок в Кубке мира стала Ирина Казакевич. 23-летняя спортсменка трижды финишировала в топ-30 спринтерских гонок. В общем зачёте она занимает 20-е место.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.