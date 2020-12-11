Журова объяснила, как санкции могут навредить футбольному клубу "Ахмат"

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Правде.Ру" рассказала о том, к чему может привести попадание футбольного клуба "Ахмат" в санкционный список США.

Американский минфин внёс грозненский клуб в список за связь с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. По словам Журовой, необходимо понимать, как широко будут распространены ограничения.

Депутат отметила, что футболистов "Ахмата" могут не пускать в другие страны из-за нахождения клуба в списке.

"Очень сложно понимать, как эти санкции будут распространяться — только на руководство клуба, их активы или на спортсменов тоже. Например, футболистов, которые поедут куда-то отдыхать, не пустят, потому что они играют за "Ахмат", — заявила Журова.

Сложности у "Ахмата" могут также возникнуть в случае попадания клуба в еврокубки. Некоторые страны могут отказаться выдавать визы футболистам.

"Их введут в санкционный список и, соответственно, они не получат визу и не приедут. И всё. Это элементарно", — сказала Журова.

"Ахмат" один раз выступал в еврокубках как победитель Кубка России. В 2004 году грозненцы прошли польских "Лех" (1:0, 1:0), но уступили швейцарскому "Базелю" (1:1, 0:2) в первом основном раунде Кубка УЕФА.