Российские биатлонистки не попали в десятку спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший результат показала Ульяна Кайшева - 18-е место, худшей стала Тамара Воронина (93-е место).
По итогам гонки Россия осталась пятой в женском зачёте Кубка наций. На счету команды 1753 очка.
На шестое место поднялась команда Украины, набрав 1665 очков. Сборные, которые попадут в пятёрку лучших, смогут заявлять по шесть спортсменок на гонки. Команды, которые займут места с шестого по десятое, могут выставлять по пять биатлонисток.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.