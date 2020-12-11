Украина приблизилась к России в женском Кубке наций по биатлону

Российские биатлонистки не попали в десятку спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший результат показала Ульяна Кайшева - 18-е место, худшей стала Тамара Воронина (93-е место).

По итогам гонки Россия осталась пятой в женском зачёте Кубка наций. На счету команды 1753 очка.

На шестое место поднялась команда Украины, набрав 1665 очков. Сборные, которые попадут в пятёрку лучших, смогут заявлять по шесть спортсменок на гонки. Команды, которые займут места с шестого по десятое, могут выставлять по пять биатлонисток.

Кубок наций по биатлону (женщины)