Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что выбор спортсменок на женскую эстафету в Хохфильцене будет сделан по результату спринта. Окончательный состав будет известен в пятницу вечером.
Худшие результаты среди россиянок в спринте показали Тамара Воронина (93-е место) и Светлана Миронова (73-е место). Скорее всего, они не примут участия в эстафете.
"Скорее всего, так и будет. Мы ещё поговорим с Ириной Казакевич, сможет ли она стартовать. Но хотим сделать выбор по спортивному результату", — заявил Польховский в эфире "Матч ТВ".
Таким образом, в состав эстафеты попали:
Женская эстафета состоится в субботу, гонка начнётся в 13.45 по московскому времени.
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