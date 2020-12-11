Стал известен состав сборной России на женскую эстафету Хохфильцена

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что выбор спортсменок на женскую эстафету в Хохфильцене будет сделан по результату спринта. Окончательный состав будет известен в пятницу вечером.

Худшие результаты среди россиянок в спринте показали Тамара Воронина (93-е место) и Светлана Миронова (73-е место). Скорее всего, они не примут участия в эстафете.

"Скорее всего, так и будет. Мы ещё поговорим с Ириной Казакевич, сможет ли она стартовать. Но хотим сделать выбор по спортивному результату", — заявил Польховский в эфире "Матч ТВ".

Таким образом, в состав эстафеты попали:

Ульяна Кайшева;

Ирина Казакевич;

Лариса Куклина;

Евгения Павлова.

Женская эстафета состоится в субботу, гонка начнётся в 13.45 по московскому времени.