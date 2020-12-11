Стала известна причина смерти 38-летнего хоккеиста Чернова

Светлана Кольцова, жена хоккеиста Кирилла Кольцова, рассказала об обстоятельствах смерти 38-летнего экс-игрока московского "Динамо" Артёма Чернова. Хоккеист ушёл из жизни в ночь на пятницу.

По словам Кольцовой, у Чернова были проблемы с сердцем, хотя вчера у него не было никаких признаков ухудшения здоровья.

"У Артема было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера тренировал детей в школе "Салавата Юлаева", все было нормально. Все в шоке, конечно", — приводит "СЭ" слова Кольцовой.

Чернов в 2012 году выиграл Кубок Гагарина в составе московского "Динамо". В КХЛ он провёл более 250 матчей. Кроме бело-голубых, выступал за "Салават Юлаев", "Спартак" и другие команды.