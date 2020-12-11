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"Это дискриминация": глава "Ахмата" прокомментировал санкции США

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Глава Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко прокомментировал внесение организации в санкционный список США. Кроме ACA, под ограничения попали футбольный клуб "Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат".

Яценко отметил, что ему сложно сказать, насколько санкции затронут деятельность ACA. Он подчеркнул, что в США забыли тезис о том, что спорт вне политики.

"Тезис "спорт всегда был вне политики" давно забыт США. Какое отношение спортсмены, выступающие в ACA, имеют к политике?" - приводит ТАСС слова Яценко.

По словам Яценко, он не удивится, если США введут санкции ко всем гражданам России.

"Новые санкции - это полнейшая дискриминация. Все что осталось США - это ввести санкции ко всем гражданам России, и я не удивлюсь, если это произойдет", - заявил глава ACA.

Автор: Артём Пермяков
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