"Это дискриминация": глава "Ахмата" прокомментировал санкции США

Глава Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко прокомментировал внесение организации в санкционный список США. Кроме ACA, под ограничения попали футбольный клуб "Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат".

Яценко отметил, что ему сложно сказать, насколько санкции затронут деятельность ACA. Он подчеркнул, что в США забыли тезис о том, что спорт вне политики.

"Тезис "спорт всегда был вне политики" давно забыт США. Какое отношение спортсмены, выступающие в ACA, имеют к политике?" - приводит ТАСС слова Яценко.

По словам Яценко, он не удивится, если США введут санкции ко всем гражданам России.