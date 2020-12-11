Квят - восьмой в первой практике "Гран-при Абу-Даби", Шумахер - 18-й

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал восьмой результат в первой практике на трассе "Яс Марина" в Абу-Даби. Он финишировал выше своего партнёра Пьера Гасли.

Лучшее время у гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена, второй результат у Валттери Боттаса из "Мерседеса", третий — у пилота "Рено" Эстебана Окона.

Семикратный чемпион мира Льюс Хэмилтон показал пятый результат. Предыдущий "Гран-при" британец пропустил из-за коронавируса. Мик Шумахер на болиде "Хаас" стал 18-м.

Гран-при Абу-Даби. Первая практика