Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал восьмой результат в первой практике на трассе "Яс Марина" в Абу-Даби. Он финишировал выше своего партнёра Пьера Гасли.
Лучшее время у гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена, второй результат у Валттери Боттаса из "Мерседеса", третий — у пилота "Рено" Эстебана Окона.
Семикратный чемпион мира Льюс Хэмилтон показал пятый результат. Предыдущий "Гран-при" британец пропустил из-за коронавируса. Мик Шумахер на болиде "Хаас" стал 18-м.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.