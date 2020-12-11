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Times сообщил о возвращении Погба в "Ювентус"

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Полузащитник Поль Погба близок к переходу из "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус". Туринский клуб заплатит за трансфер 50 млн фунтов стерлингов, сообщает Times.

По сведениям издания, Погба не хочет выступать за "Красных дьяволов", а его команда уже долгое время работает над возвращением в Турин. Ранее агент Мино Райола заявил, что "время Погба в Манчестере окончено".

Поль Погба

Погба является воспитанником "Юнайтед". В 2012 году он стал игроком "Ювентуса", за что "МЮ" не получил компенсации. Француз провёл в Турине четыре сезона (178 матчей, 34 гола), после чего вернулся в Манчестер.

Трансфер Погба обошёлся "МЮ" в 89 млн фунтов, что на тот момент было рекордом. За "Юнайтед" француз отыграл 171 матч, в которых забил 34 мяча).

Автор: Артём Пермяков
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