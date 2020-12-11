Судьба Гончаренко в ЦСКА решится в течение недели

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко через неделю может покинуть команду. По сведениям источников "Чемпионата", в последние недели в клубе обсуждают дальнейшую судьбу наставника.

Решение будет принято после двух заключительных матчей армейцев в чемпионате России. 13 декабря ЦСКА примет на своём поле "Урал", а 17-го числа сыграет на выезде против "Ростова".

Первый кандидат на замену Гончаренко - бывший защитник "армейцев" Василий Березуцкий.

ЦСКА в этом сезоне потерпел неудачу в Лиге Европы - команда в группе с загребским "Динамо", австрийским "Вольфсбергом" и голландским "Фейеноордом" заняла четвёртое место, набрав три очка.

В РПЛ команда Гончаренко идёт на третьем месте с отставанием в два очка от "Спартака" и "Зенита".