Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко через неделю может покинуть команду. По сведениям источников "Чемпионата", в последние недели в клубе обсуждают дальнейшую судьбу наставника.
Решение будет принято после двух заключительных матчей армейцев в чемпионате России. 13 декабря ЦСКА примет на своём поле "Урал", а 17-го числа сыграет на выезде против "Ростова".
Первый кандидат на замену Гончаренко - бывший защитник "армейцев" Василий Березуцкий.
ЦСКА в этом сезоне потерпел неудачу в Лиге Европы - команда в группе с загребским "Динамо", австрийским "Вольфсбергом" и голландским "Фейеноордом" заняла четвёртое место, набрав три очка.
В РПЛ команда Гончаренко идёт на третьем месте с отставанием в два очка от "Спартака" и "Зенита".
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