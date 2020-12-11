Отчёт WADA: Россия - лидер по допинговым нарушениям

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт по нарушениям за 2018 год. В документе говорится, что российские спортсмены лидируют по количеству положительных тестов на допинг.

Всего лаборатории с аккредитацией WADA собрали 263,5 тыс. проб. Положительных результатов - 2771 (1%), а доказанных случае применения допинга - 1640 (0,6%). Правила нарушали атлеты из 117 стран.

Больше всего нарушений было выявлено в бодибилдинге (261), велоспорте (221), лёгкой атлетике (193), пауэрлифтинг (164) и тяжёлая атлетика (157).

У спортсменов из России выявлено 144 нарушения. Самые "допинговые" виды - лёгкая атлетика (22), тяжёлая атлетика (14) и лыжный спорт (8).

Также в десятку нарушителей входят