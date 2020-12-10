Голландия и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Российские клубы на шестой еврокубковой неделе заработали одно очко в рейтинг УЕФА. "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА проиграли свои матчи, а "Краснодар" сыграл вничью с "Челси" (1:1).

Таким образом, Голландия и Бельгия снова сократили отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Голландские клубы заработали три очка на этой неделе, бельгийские - два.

Россия осталась на седьмом месте в таблице, которое даёт право чемпиону страны претендовать на первую "корзину" при жеребьёвке Лиги чемпионов. На счету нашей страны коэффициент 38,382 по итогом осени.

Голландия отстаёт от России на 1,582 балла (или 8 очков), Бельгия - на 2,082 балла (или 11 очков). Борьба за седьмое место продолжится весной в плей-офф Лиги Европы.

От России осталась одна команда - "Краснодар", от Голландии две - "Аякс" и ПСВ, от Бельгии две - "Брюгге" и "Антверпен".

Таблица коэффициентов УЕФА, которая будет сформирована по итогам этого сезона, определяет представительство стран в еврокубках на сезон-2022/23.

Таблица коэффициентов УЕФА (топ-15)