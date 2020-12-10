ЦСКА за два года одержал одну победу в Лиге Европы

Московский ЦСКА так и не смог одержать победу в Лиге Европы этого сезона. В последнем туре команда уступила загребскому "Динамо" со счётом 1:3.

Итог выступлений армейцев - четвёртое место в группе, три ничьи, три поражения и ни одного забитого мяча на своём поле.

ЦСКА практически повторил свой прошлогодний результат. Тогда армейцы в Лиге Европы набрали пять очков, одержав победу над "Эспаньолом", но так же заняли последнее место в группе.

Результаты ЦСКА в Лиге Европы

Сезон-2019/20

"Лудогорец" - ЦСКА - 5:1.

ЦСКА - "Эспаньол" - 0:2.

ЦСКА - "Ференцварош" - 0:1.

"Ференцварош" - ЦСКА - 0:0.

ЦСКА - "Лудогорец" - 1:1.

"Эспаньол" - ЦСКА - 0:1.

Сезон-2020/21