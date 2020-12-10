Московский ЦСКА так и не смог одержать победу в Лиге Европы этого сезона. В последнем туре команда уступила загребскому "Динамо" со счётом 1:3.
Итог выступлений армейцев - четвёртое место в группе, три ничьи, три поражения и ни одного забитого мяча на своём поле.
ЦСКА практически повторил свой прошлогодний результат. Тогда армейцы в Лиге Европы набрали пять очков, одержав победу над "Эспаньолом", но так же заняли последнее место в группе.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.