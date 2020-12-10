После завершения группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала турнира. В эту стадию смогла пробиться одна российская команда - "Краснодар" получил путёвку в плей-офф, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов.
Жеребьёвка 1/16 финала состоится 14 декабря. 32 команды будут разбиты на сеяных и несеяных. В одной паре не могут сойтись представители одной страны, а также команды, которые вместе выступали в Лиге Европы ранее.
"Краснодар", набрав пять очков в Лиге чемпионов, оказался среди несеянных команды. "Быки" могут получить в соперники одного из победителей групп Лиги Европы или одного из лучших среди третьих команд Лиги чемпионов, кроме донецкого "Шахтёра".
Матчи 1/16 финала Лиги Европы запланированы на 18 и 25 февраля. "Краснодар" как несеянная команда проведёт первую игру на своём поле.
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