Стали известны возможные соперники "Краснодара" в Лиге Европы

После завершения группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала турнира. В эту стадию смогла пробиться одна российская команда - "Краснодар" получил путёвку в плей-офф, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 1/16 финала состоится 14 декабря. 32 команды будут разбиты на сеяных и несеяных. В одной паре не могут сойтись представители одной страны, а также команды, которые вместе выступали в Лиге Европы ранее.

"Краснодар", набрав пять очков в Лиге чемпионов, оказался среди несеянных команды. "Быки" могут получить в соперники одного из победителей групп Лиги Европы или одного из лучших среди третьих команд Лиги чемпионов, кроме донецкого "Шахтёра".

Матчи 1/16 финала Лиги Европы запланированы на 18 и 25 февраля. "Краснодар" как несеянная команда проведёт первую игру на своём поле.

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы

Сеянные команды

"Шахтёр" (Украина).

"Манчестер Юнайтед" (Англия).

"Аякс" (Голландия).

"Брюгге" (Бельгия).

"Рома" (Италия).

"Арсенал" (Англия).

"Байер" (Германия).

"Рейнджерс" (Шотландия).

ПСВ (Голландия).

"Наполи" (Италия).

"Лестер" (Англия).

"Милан" (Италия).

"Вильярреал" (Испания).

"Тоттенхэм" (Англия).

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Хоффенхайм" (Германия).

Несеянные команды