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Стали известны возможные соперники "Краснодара" в Лиге Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

После завершения группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала турнира. В эту стадию смогла пробиться одна российская команда - "Краснодар" получил путёвку в плей-офф, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов.

Стали известны возможные соперники "Краснодара" в Лиге Европы

Жеребьёвка 1/16 финала состоится 14 декабря. 32 команды будут разбиты на сеяных и несеяных. В одной паре не могут сойтись представители одной страны, а также команды, которые вместе выступали в Лиге Европы ранее.

"Краснодар", набрав пять очков в Лиге чемпионов, оказался среди несеянных команды. "Быки" могут получить в соперники одного из победителей групп Лиги Европы или одного из лучших среди третьих команд Лиги чемпионов, кроме донецкого "Шахтёра".

Матчи 1/16 финала Лиги Европы запланированы на 18 и 25 февраля. "Краснодар" как несеянная команда проведёт первую игру на своём поле.

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы

Сеянные команды

  • "Шахтёр" (Украина).
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия).
  • "Аякс" (Голландия).
  • "Брюгге" (Бельгия).
  • "Рома" (Италия).
  • "Арсенал" (Англия).
  • "Байер" (Германия).
  • "Рейнджерс" (Шотландия).
  • ПСВ (Голландия).
  • "Наполи" (Италия).
  • "Лестер" (Англия).
  • "Милан" (Италия).
  • "Вильярреал" (Испания).
  • "Тоттенхэм" (Англия).
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Хоффенхайм" (Германия).

Несеянные команды

  • "Краснодар" (Россия).
  • "Динамо" Киев (Украина).
  • "Зальцбург" (Австрия).
  • "Олимпиакос" (Греция).
  • "Янг Бойз" (Швейцария).
  • "Мольде" (Норвегия).
  • "Славия" (Чехия).
  • "Бенфика" (Португалия).
  • "Гранада" (Испания).
  • "Реал Сосьедад" (Испания).
  • "Брага" (Португалия).
  • "Лилль" (Франция).
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).
  • "Антверпен" (Бельгия).
  • "Вольфсберг" (Австрия).
  • "Црвена Звезда" (Сербия).
Автор: Артём Пермяков
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