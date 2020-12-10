В Хохфильцене спринтом стартует этап Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-листы спринтерских гонок этапа Кубка мира в Хохфильцене. Женщины стартуют в пятницу в 13.30 по московскому времени, мужчины - в 16.20.

Россию в женском спринте представят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Тамара Воронина.

В мужской гонке на старт выйдут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Кубок мира в Хохфильцене

Старт-лист женского спринта

1. Ева Пускарчикова (Чехия).

3. Жюстин Бреза (Франция).

9. Доротея Вирер (Италия).

18. Жюли Симон (Франция).

25. Тамара Воронина (Россия).

28. Евгения Павлова (Россия).

47. Ульяна Кайшева (Россия).

65. Ирина Казакевич (Россия).

76. Светлана Миронова (Россия).

101. Лариса Куклина (Россия).

Старт-лист мужского спринта