Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-листы спринтерских гонок этапа Кубка мира в Хохфильцене. Женщины стартуют в пятницу в 13.30 по московскому времени, мужчины - в 16.20.
Россию в женском спринте представят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Тамара Воронина.
В мужской гонке на старт выйдут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.