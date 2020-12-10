Матч Лиги Европы в Швейцарии завершился скандалом

Матч заключительного тура Лиги Европы между швейцарским "Янг Бойз" и румынским "Клужем" завершился большим скандалом. Команда гостей предъявила претензии к арбитру встречи Бенуа Бастьену из Франции.

Перед игрой "Янг Бойз" занимал второе место в своей группе и опережал "Клуж" на два очка. Поэтому швейцарцы могли играть на ничью, а румынам обязательно нужно было побеждать.

На протяжении встречи более мотивированными выглядели гости, что вылилось в гол Габриэля Дебельюха на 84-й минуте. При счёте 1:0 уже "Клуж" имел полное право "сушить" игру, но в ход событий вмешался арбитр.

Бастьен на 89-й минуте назначил спорный пенальти. Вратарь румынской команды Кристиан Балградеан после углового выбил мяч кулаком из штрафной, но при этом зацепил соперника. Кроме того, голкипер увидел перед собой красную карточку.

Румынская команда пыталась оспорить решение арбитра, но Бастьен был непреклонен. Пенальти реализовал Жан-Пьер Нсаме, счёт стал равным - 1:1.

После этого Нсаме получил удаление за грубый фол. Румыны пошли всей командой спасать ситуацию и получили контратаку, завершил которую Джанлука Гаудино - 2:1. Затем судья удалил футболиста "Клужа" Дамьяна Джоковича, команды в итоге переиграли десять минут.

"Янг Бойз" вышел в плей-офф со второго места и теперь ждёт соперника в 1/16 финала. Жеребьёвка состоится в понедельник.