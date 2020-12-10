Женская сборная России по гандболу в матче группового турнира чемпионата Европы победила Черногорию. Встреча завершилась со счётом 24:23.
По четыре мяча в составе российской команды забили Фомина, Ведёхина и Самохина, по три - Манагарова и Кожокарь, по два - Маслова и Бобровникова.
Для россиянок эта победа стала четвёртой подряд на чемпионате Европы. Ранее были обыграны команды Испании, Чехии и Швеции.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.