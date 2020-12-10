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Российские гандболистки одержали четвёртую победу на чемпионате Европы

Спорт » Командные виды » Гандбол

Женская сборная России по гандболу в матче группового турнира чемпионата Европы победила Черногорию. Встреча завершилась со счётом 24:23.

По четыре мяча в составе российской команды забили Фомина, Ведёхина и Самохина, по три - Манагарова и Кожокарь, по два - Маслова и Бобровникова.

Для россиянок эта победа стала четвёртой подряд на чемпионате Европы. Ранее были обыграны команды Испании, Чехии и Швеции.

Автор: Артём Пермяков
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