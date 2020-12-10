Чемпионат Европы и финал "Гран-при" по фигурному катанию отменены

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене двух крупных соревнований у фигуристов. В 2021 году не состоятся чемпионат Европы и финал серии "Гран-при".

В заявлении пресс-службы ISU указано, что причина отмены - риски для участников соревнований из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Европы прошлого сезона состоялся в январе 2020 года. Все золотые медали на турнире заработали российские фигуристы.

Финал "Гран-при" в прошлом сезоне выиграла Алёна Косторная.