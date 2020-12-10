Молодёжная сборная России узнала соперников по Евро-2021

В Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года. Турнир пройдёт с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении.

Сборная России попала в группу С, где сыграет против команд Франции, Дании и Исландии. Матчи этого квартета состоятся в Венгрии.

Жеребьёвка молодёжного Евро-2021

Группа А

Венгрия.

Румыния.

Германия.

Голландия.

Группа В

Словения.

Чехия.

Испания.

Италия.

Группа С

Россия.

Исландия.

Дания.

Франция.

Группа D

Португалия.

Хорватия.

Швейцария.

Англия.

Расписание матчей сборной России

Также во время жеребьёвки было определено расписание матчей турнира. Россияне начнут турнир матчем с Исландией.

25 марта. Россия - Исландия.

28 марта. Россия - Франция.

31 марта. Дания - Россия.

Две команды из группы выйдут в плей-офф турнира. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал состоятся с 31 мая по 6 июня в тех же странах.