В Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года. Турнир пройдёт с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении.
Сборная России попала в группу С, где сыграет против команд Франции, Дании и Исландии. Матчи этого квартета состоятся в Венгрии.
Также во время жеребьёвки было определено расписание матчей турнира. Россияне начнут турнир матчем с Исландией.
Две команды из группы выйдут в плей-офф турнира. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал состоятся с 31 мая по 6 июня в тех же странах.
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