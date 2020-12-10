Массажист Кокорина уволен из "Спартака" из-за травм футболиста

"Спартак" уволил массажиста Сергея Колесникова, который занимался с нападающим Александром Кокориным. Решение связано с постоянными травмами футболиста, сообщает журналист Иван Карпов.

Кокорину рекомендовано больше не пользоваться услугами Колесникова. Нападающий спокойно отреагировал на увольнение массажиста.

Сам Колесников утверждает, что договор со "Спартаком" был расторгнут по обоюдному согласию. По его словам, работать с красно-белыми не представлялось возможным из-за ситуации с пандемией - 65-летний специалист попадал под различные ограничения.

Кокорин перешёл в "Спартак" в августе, но выйти на поле смог только в середине сентября. Он провёл 10 матчей в составе команды, забив два гола. Футболист трижды восстанавливался от травм в этом сезоне.