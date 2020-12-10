Орлов объяснил, почему украинские клубы выступают лучше российских

Известный комментатор и бывший футболист Геннадий Орлов объяснил, почему результаты украинских клубов лучше, чем у российских.

В этом сезоне "Шахтёр" и киевское "Динамо" вышли из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Горняки в группе набрали восемь очков, а киевляне — четыре. "Зенит" и "Локомотив" финишировали последними в своих группах. Только "Краснодар" смог продолжить выступления в еврокубках, набрав пять очков в группе.

По мнению Орлова, украинские футболисты в целом лучше российских, что было и во времена СССР.

"У Украины сейчас показатели лучше. Имею в виду и "Шахтёр", и "Динамо", в которое пришёл Луческу. Я вижу, какие хорошие игроки у киевлян. И сборная Украины тоже на хорошем уровне, она смотрится лучше российской команды", — заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы".

По словам комментатора, у чемпиона Украины "Шахтёра" лучше организован клуб, чем у чемпиона России "Зенита". Донецкую команду Орлов считает "культурной", а успехи "горняков" основаны на стараниях её владельца Рината Ахметова.